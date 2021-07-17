Онищенко считает, что доказать лабораторное происхождение коронавируса невозможно

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что невозможно каким-либо образом доказать искусственное происхождение коронавируса, поскольку в настоящее время нет инструмента, обязывающего страны предоставлять информацию о происходящем в лабораториях. Так он прокомментировал ТАСС то, что генеральный директор ВОЗ не исключил версию об искусственном происхождении коронавируса.

"Доказать это невозможно, потому что не работает Конвенция по биологическому и токсинному оружию, потому что американцы наложили вето и вышли из этого договора (США в одностороннем порядке вышли из переговоров по выработке обязывающего протокола к КБТО - прим. ТАСС)", - сказал Онищенко

"Поэтому пусть на себя пеняют американцы - они поднимают [тему], что китайцы сделали искусственный вирус, но доказать этого нельзя сегодня. Потому что нет международного инструмента, который обязывал бы стороны предоставлять всю информацию", - добавил он.

Кроме того, по мнению Онищенко, гендиректор ВОЗ "не специалист в этой области", чтобы делать подобные заявления.

В четверг генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии". Гебрейесус не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории".