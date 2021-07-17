Вопрос оказания материальной помощи пассажирам Ан-28 будет рассмотрен 17 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вопрос оказания материальной помощи пассажирам самолета Ан-28, который совершил жесткую посадку в Томской области, будет рассмотрен 17 июля. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

"Сегодня в Томске состоится очередное совещание под руководством руководителя Росавиации, на котором будет рассмотрен вопрос оказания материальной помощи всем находившимся на борту самолета пассажирам", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что уже прошло заседание оперштаба.

"Руководитель Росавиации Александр Нерадько и губернатор Томской Области Сергей Жвачкин в аэропорту Томска провели рабочее совещание, на котором совместно с правительством области, представителями правоохранительных органов и организаций гражданской авиации рассмотрели вопросы оказания помощи и содействия находившимся на борту самолета Ан-28 авиакомпании ООО "Сибирская легкая авиация", потерпевшего в пятницу авиационное происшествие в Томской области", - отмечается в сообщении. Пассажирам уже оказана необходимая психологическая помощь.

"Представителям Следственного комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации на месте происшествия оказана практическая помощь в отборе проб топлива и других горюче-смазочных материалов для проведения специальных исследований и экспертиз их (проб топлива - прим. ТАСС) качества в лабораторных условиях. Составлена схема происшествия и описание повреждений конструкции воздушного судна", - добавили в Росавиации.