Бритни Спирс не собирается давать концерты в ближайшее время из-за контроля отца

ТАСС, 18 июля. Американская певица Бритни Спирс объявила о том, что не намерена выходить на сцену до тех пор, пока ее отец Джеймс Спирс контролирует ее творческую деятельность. Об этом в субботу она сообщила на своей странице в Instagram .

"Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец будет контролировать то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это последние 13 лет", - написала певица.

Спирс в конце июня выступила на судебном заседании в Лос-Анджелесе, где попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Кроме того, исполнительница отметила, что хочет самостоятельно выбирать себе адвокатов. 14 июля газета The New York Times сообщила, что суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) разрешил Спирс самой нанять адвоката в рамках разбирательства относительно опекунства над ней.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

Состояние певицы оценивается примерно в $60 млн. Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе "Грэмми".