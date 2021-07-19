Резервный фонд Новосибирской области увеличили более чем в 2,5 раза на 2021 год

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Новосибирские власти увеличили объем резервного фонда региона, о необходимости наращивания которого сообщалось в начале текущего года, почти в 2,5 раза, до 1,3 млрд рублей. Дополнительные средства направят в том числе на борьбу с коронавирусом, сообщил ТАСС и. о. министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Константин Дуплякин.

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"В соответствии с принятыми изменениями в закон об областном бюджете Новосибирской области за счет собственных доходов областного бюджета резервный фонд правительства Новосибирской области на 2021 год увеличен на 768,8 млн рублей и составляет 1 308,5 млн рублей", - сказал он.

По словам Дуплякина, дополнительные деньги планируется потрать на предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

В феврале сообщалось, что объем резервного фонда Новосибирской области на 2021 год сократился в полтора раза по сравнению с 2020 годом. Отмечалось, что в течение года его необходимо увеличить для исполнения решений региональной комиссии по ЧС, оставшихся без оплаты, и решений, связанных с пандемией коронавируса.

Бюджет Новосибирской области приняли 23 декабря 2020 года. Доходы бюджета Новосибирской области в 2021 году утвердили на уровне 187,99 млрд рублей, расходы - 197,17 млрд рублей, дефицит - 9,18 млрд рублей. Позднее в результате поправок доходы и расходы бюджета Новосибирской области увеличили до 207,3 млрд и 218,5 млрд рублей.