Собянин заявил, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 продолжает снижаться

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Количество вновь выявленных больных коронавирусом и госпитазаций пациентов с COVID-19 в столичных госпиталях продолжает снижаться. Если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, мы сейчас работаем в условиях пандемии, и большая нагрузка ложится на врачей, медсестер, которые работают в выездных бригадах, КТ-центрах, - вы достойно справляетесь. Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идет снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе", - обратился мэр к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра №6, филиала №5 на ул. Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино.

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение о перепрофилировании 6 тыс. ковидных коек в обычный режим работы. По его словам, данное серьезное решение должно улучшить оказание плановой помощи в городе, оно показывает, что эпидситуация улучшается.

Мэр отмечал, что "главное испытание во время пандемии - это огромная нагрузка на медицинскую сеть, мобилизация поликлинической помощи, скорой помощи, стационарной на борьбу с ковидом". По словам Собянина, снижение заболеваемости сразу дает возможность выводить из ковидной группировки огромное количество больничных коек, больниц, врачей, которые работают с этой инфекцией, и перенаправлять их на плановую работу.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 467 142 случая заражения, из них 4 007 за последние сутки. Выздоровели 1 288 984 человека, умерли - 24 484.