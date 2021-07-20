Искусственный интеллект обработал более 1 млн лучевых исследований в Москве в 2021 году

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Свыше 1 млн лучевых исследований проанализировали рентгенологи в Москве с помощью искусственного интеллекта с начала 2021 года. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В число проанализированных алгоритмом изображений входят более 280 тыс. компьютерных томограмм грудной клетки для выявления признаков коронавирусной инфекции, остеопороза и ишемической болезни сердца, около 695 тыс. рентгенографических исследований для выявления различных патологий легких и свыше 55 тыс. мамограмм с целью выявления рака молочной железы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что искусственный интеллект значительно экономит врачам время на описание снимка, а также помогает обратить внимание на возможные патологии. Пациенту технологии гарантируют более качественную и быструю диагностику.

Нейросети в Москве на данный момент применяются в шести направлениях исследований. Кроме этого, в ближайшее время у рентгенологов могут появиться цифровые помощники для поиска признаков эмфиземы легких, инсультов, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера и злокачественных новообразований головного мозга.

"Рентгенологи сами определяют, какие ИИ-сервисы будут применяться в рамках эксперимента. Регулярно проводятся встречи, на которых врачи могут лично дать обратную связь разработчикам решений на базе искусственного интеллекта и рассказать о своих потребностях. На сегодняшний день в таких встречах приняли участие уже более 20 медицинских организаций Москвы", - указано в материале.

Сервисы на основе искусственного интеллекта интегрировали в единый радиологический информационный сервис, который доступен врачам-рентгенологам всех медицинских учреждений Москвы, подключенных к системе. Сейчас сервис объединяет более 1,3 тыс. цифровых аппаратов лучевой диагностики.