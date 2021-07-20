Власти ЕАО предоставят привитым госслужащим дополнительный день к отпуску

ТАСС, 20 июля. Законодательное собрание Еврейской автономной области (ЕАО) приняло закон о предоставлении дополнительного выходного дня к отпуску для госслужащих, которые завершили вакцинацию от коронавируса. Мера будет распространяться на всех, кто привился с начала года, сообщается во вторник на сайте областного парламента.

"Новая редакция закона "О некоторых вопросах государственной гражданской службы ЕАО" была принята на очередном заседании областного парламента. Теперь госслужащему, прошедшему полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции, полагается один день дополнительного оплачиваемого отпуска. Благодаря изменениям в областной закон о муниципальной службе муниципалитеты получили право установить такую же социальную гарантию для муниципальных служащих", - говорится в сообщении.

Председатель регионального парламента Любовь Павлова отметила, что закон регулирует порядок предоставления отпусков только для государственных гражданских и муниципальных служащих. Все остальные предприятия и организации устанавливают отпуска, руководствуясь трудовым кодексом и локальными нормативными актами. "Решение о предоставлении дополнительного отпуска за вакцинацию каждый руководитель по согласованию с трудовым коллективом может принять самостоятельно. И я очень надеюсь, что большинство их проявят сознательность и последуют примеру органов власти", - сказала Павлова.

Закону придали обратную силу, то есть все, кто уже сделал прививку, смогут воспользоваться правом на дополнительный день отпуска.

Амбулаторно и в стационарах автономии наблюдаются 760 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них 153 человека находятся в инфекционных госпиталях, четверо - на аппарате ИВЛ, один - на неинвазивной вентиляции легких. Инфекционные госпитали заполнены на 79%.