Общественная палата будет содействовать вакцинации наблюдателей на сентябрьских выборах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева призвала будущих общественных наблюдателей на сентябрьских выборах вакцинироваться и заявила, что ОП будет содействовать в организации этого процесса.

"Пользуясь случаем хотела бы обратиться ко всем, кто планируется стать общественным наблюдателем. Мы (общество) в ответе за тех, кого направляем на участки, и, обращаясь ко всем наблюдателям, хочу попросить, если еще не сделали прививку от коронавируса, время есть, сделайте, пожалуйста, обязательно", - сказала Михеева в среду в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между ОП РФ и политическими партиями по общественному контролю за голосованием.

Она также подчеркнула, что в настоящий момент в России есть несколько вакцин. "Совместно с общественными палатами в субъектах РФ мы будем максимально содействовать в вакцинации всех наших наблюдателей в регионах", - заверила Михеева.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.