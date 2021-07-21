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Наводнение в Германии

Эксперт считает, что страховой убыток в связи с наводнением в ФРГ составит до €5 млрд

Сумма может быть даже выше той, которую пришлось выплатить после наводнения в 2002 году, отметил глава Союза немецких страховщиков Йорг Асмуссен

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Страховой убыток в связи с разрушительным наводнением на западе Германии может достичь €5 млрд. Об этом сообщил в среду журналистам глава Союза немецких страховщиков Йорг Асмуссен.

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"В настоящий момент мы исходим из того, что страховой убыток составит от €4 до 5 млрд", - сказал он. "Убыток может быть даже выше суммы в €4,65 млрд, которые пришлось выплатить после наводнения в 2002 году", - добавил Асмуссен.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Погибли как минимум 170 человек.

Теги
ГерманияНаводнение в Германии
Пандемия COVID-19
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