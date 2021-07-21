СМИ: почти 5 млн китайцев призывают ВОЗ проверить биолабораторию в США

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Около 5 млн пользователей интернета в Китае подписали письмо к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с призывом проверить соблюдение норм безопасности в американской биолаборатории Форт-Детрик. Об этом в среду сообщила газета "Хуаньцю шибао" .

В начале июня китайские активисты опубликовали в интернете открытое письмо к ВОЗ. В нем граждане КНР просили обратить внимание на военную лабораторию, расположенную в штате Мэриленд.

15 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса в Ухане и ожидает прозрачности от властей КНР. 17 июля "Хуаньцю шибао" повторно опубликовала открытое письмо китайских активистов. В течение 48 часов его подписали 1 млн интернет-пользователей.

"Растущие числа отражают крик души китайского народа, они выражают гнев в отношению некоторых людей в США, которые занимаются политическими манипуляциями в вопросе отслеживания первоисточника вируса", - цитирует издание официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, прокомментировавшего послание. "США следовало бы как можно раньше проверить Форт-Детрик, но они этого не сделали, и загадка биолаборатории остается неразрешенной", - добавил дипломат.

В письме утверждается, что в лаборатории Форт-Детрик хранятся самые опасные вирусы, при этом показатели безопасности на объекте не отвечают необходимым требованиям. Пользователи обратили внимание, что американцы открыли лабораторию осенью 2019 года - перед началом распространения коронавируса в мире.

В Форт-Детрике расположен Научно-исследовательский институт сухопутный войск имени Уолтера Рида. Он находится в ведении Пентагона и ведет биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний.