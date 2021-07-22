Синоптики сообщили, что вероятность смерчей в Сочи сохранится до середины 24 июля

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Вероятность возникновения смерчей в море, а также неустойчивая погода сохранятся в Сочи до полудня субботы, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Сочи неустойчивая погода будет сохраняться до середины 24 июля, до полудня. Затем облачность будет рассыпаться. Смерчи в море также до субботы сохранятся, что представляет опасность для туристов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что море будет неспокойным, в прибрежной зоне ожидаются большие волны до 1-2 м.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение. К вечеру четверга, а также в пятницу ожидаются ливни и грозы.

Кроме того, по словам Тишковца, сильные ливни, представляющие угрозу подтоплений, прогнозируются в ночь на пятницу и в городе Ейск Краснодарского края. "В городе может вылиться по три ведра на 1 кв. м, это до 35 мм осадков", - отметил собеседник агентства.

В четверг ситуация с погодой в регионе определяется прохождением холодного атмосферного фронта на Юг России. Как следствие, это отмечается локальными и довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, порывами ветра до 15-20 м/с, добавил Тишковец.