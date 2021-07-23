Жители села ХМАО прогнали вертолет с врачами, забиравшими ковид-пациента

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Жители села Селиярово (Ханты-Мансийский автономный округ) не пустили борт санитарной авиации забрать пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Его пришлось забирать с другой площадки, из-за чего медики потеряли время, сообщил в пятницу ТАСС директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин.

Накануне в местных СМИ и соцсетях появилась видеозапись и сообщения, из которых следует, что санитарный вертолет с врачами, одетыми в защитные костюмы, выгружает специальный бокс для доставки пациентов с коронавирусом. Снимающий их мужчина ругается и кричит на медиков, сообщая, что они якобы "завозят вирус в тайгу". В результате борт санавиации забирает бокс и улетает.

"Борт Центра медицины катастроф прилетел в село Селиярово за пациентом, у которого было подозрение на коронавирусную инфекцию. Врачи прибыли вечером. <...> При этом, когда медики достали из вертолета изоляционный бокс для перевозки пациента, то находившиеся недалеко несколько человек начали вести себя агрессивно, а один из них стал близко подходить к вертолету и его могли задеть лопасти", - рассказал собеседник.

По его словам, в результате врачи приняли решение забрать пациента с другой вертолетной площадки. "В результате было потрачено около 15 минут. Мы в Селиярово не один раз ранее летали за пациентами и первый раз такое произошло. Пациент был госпитализирован в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести", - отметил Костин.

Он добавил, что по данному факту они не обращались в прокуратуру и полицию.