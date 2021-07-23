Сочи лидирует по вакцинации от коронавируса на Кубани

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Сочи, где от коронавируса привились 121 тыс. человек, лидирует по темпам вакцинации на Кубани, на курорте 30 ресторанов и кафе, а также 15 субъектов розничной торговли работают под знаками "Территория без COVID", сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в пятницу.

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"По словам специалистов краевого министерства здравоохранения, Сочи занял лидирующую позицию по темпам вакцинации в регионе. На сегодня привиты 121 тыс. человек. На курорте знаками "Территория без COVID", свидетельствующими о стопроцентной вакцинации персонала, отмечены 30 ресторанов и кафе, а также 15 субъектов розничной торговли", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что только в отрасли общественного питания и торговли от коронавируса в Сочи вакцинировались 16 тыс. человек, что достигает 60% от общего числа сотрудников.

Ранее постановлением регионального управления Роспотребнадзора на Кубани ввели обязательную вакцинацию сотрудников туристической и ряда других отраслей. Согласно тексту документа, первый компонент вакцины они должны получить не позднее 23 июля, а полностью закончить вакцинацию к 23 августа.

По данным оперативного штаба края, по состоянию на 23 июля, за сутки в регионе выявили 248 заболевших COVID-19. Это максимальное суточное количество с начала пандемии. По данным штаба, всего в регионе COVID-19 выявили у 56 976 человек, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 1 002,4, 46 716 пациентов выздоровели, 3 964 человека умерли. 77 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, семеро - на ЭКМО.