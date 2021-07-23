Владимирская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг

ВЛАДИМИР, 23 июля. /ТАСС/. Власти Владимирской области издали указ, уточняющий обязательность вакцинации от коронавируса для работников 12 сфер деятельности, включая образование, здравоохранение, торговлю, транспорт и ЖКХ. Ранее вакцинация носила рекомендательный характер, сообщается в пятницу на сайте администрации региона.

"Во Владимирской области профилактические прививки от COVID-19 для работников 12 сфер деятельности являются обязательными", - говорится в сообщении.

20 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, согласно которому вакцинация работников сферы услуг региона от коронавируса носила рекомендательный характер. При этом 15 июля главный государственный санитарный врач области Татьяна Данилова подписала постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан, в том числе работников образования, здравоохранения, соцзащиты, общепита, торговли в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Прививку двумя компонентами вакцины необходимо сделать не менее чем 60% сотрудников организаций и предприятий до 15 сентября 2021 года.

Как пояснили в администрации региона, новый документ издан для того, чтобы избежать разночтений между ранее выпущенными документами.

Несоблюдение требований о вакцинации является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрированы 41 527 случаев заболевания, отмечено 1 389 смертельных случаев. По данным департамента здравоохранения региона на 21 июля, в области первым компонентом были привиты более 191 тыс. жителей (29,1% от планируемого количества), вторым компонентом - более 134 тыс. человек (20,5% от плана).