РЖД дадут скидку в 50% на билеты пассажирам, задержавшимся в пути из-за ЧС в Забайкалье

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Пассажирам, задержавшимся в пути из-за ЧС в Забайкальском крае, РЖД предоставят возможность приобрести билет на следующую поездку с 50%-ной скидкой. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

Поехать со скидкой будет можно до конца 2021 года в любых поездах формирования "Федеральной пассажирской компании" в любых классах обслуживания и на любых направлениях по России. Промокоды будут отправлены всем пассажирам на оставленные ими для связи адреса электронной почты.

РЖД ранее подготовили схему отправки пассажиров отмененных из-за паводка в Забайкалье поездов самолетами. В субботу по Транссибу к месту размыва железнодорожного моста продолжат следовать пассажирские поезда.

Со стороны Дальнего Востока движутся поезда №№1 и 61 Владивосток - Москва и №7 Владивосток - Омск, в которых 545 пассажиров нужно перевезти за место размыва. Их самолетами из Благовещенска отправят далее по маршруту. На станции, которые находятся между Благовещенском и местом размыва, - пассажиров доставят поездом.

С западной стороны поезда №№2 и 62 Москва - Владивосток и №8 Омск - Владивосток проследуют до Читы, откуда 615 пассажиров будут перевезены самолетами до Хабаровска, а далее - поездами до мест назначения.