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Движение на трассе Выборг - Светогорск, перекрытое из-за ДТП, восстановили

Поврежденный в аварии транспорт убрали с дороги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Движение на федеральной дороге А-181 (Выборг - Светогорск), которое вечером в пятницу было полностью перекрыто из-за ДТП, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"На трассе Выборг - Светогорск движение восстановлено. Поврежденный транспорт убран с проезжей части", - сказали в учреждении.

Ранее сообщалось, что на федеральной дороге А-181, на подъезде к МАПП "Светогорск" (Выборг - Светогорск) полностью перекрыто движение в связи с ДТП. По предварительным данным, на 36-м км (мост через Вуоксу) водитель легкового автомобиля ("Соболь") совершил столкновение с грузовым автомобилем ("Камаз"). В учреждении сообщили об одном пострадавшем. Движение было полностью перекрыто с 19:00 мск.

Автомобильная дорога федерального значения А-181 "Скандинавия", продолжение федеральной автодороги М-10 "Россия", идет от Санкт-Петербурга к многостороннему автомобильному пункту пропуска "Светогорск", где находится граница с Финляндской Республикой.

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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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