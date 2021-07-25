Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником и отметил, что твердость и проницательность, честность и верность долгу являются особыми качествами, необходимыми для работы следователя. Видеообращение главы государства показал в воскресенье телеканал "Россия-24" .

"Для такой работы необходимы особые качества - твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу. Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии", - сказал президент.

Путин поблагодарил следователей за трудную, напряженную и крайне ответственную службу, которая важна для всей страны. Президент также отметил, что Следственный комитет РФ и соответствующие подразделения в структуре МВД и ФСБ защищают закон и интересы государства, добиваются привлечения к суду тех, кто совершил уголовно наказуемые деяния, а также играют значимую роль в борьбе с преступностью и коррупцией.

"Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, в том числе эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности, - заметил президент.

Путин также добавил, что важной является и грамотная кропотливая работа следователя, его самостоятельность в принятии процессуальных решений, от которой зависят справедливость и обоснованность наказания преступника, а также исключение рисков следственной и судебной ошибки в отношении законопослушных граждан. "Уверен, каждый из вас понимает, что значит быть следователем, какую высокую планку задает эта профессия, и будет всегда руководствоваться только законом и совестью. Желаю вам и всем вашим близким здоровья, успехов и всего самого доброго", - сказал президент.

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ - профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ РФ.