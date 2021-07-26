Максимально близко к природе: чем может удивить заповедник "Басеги"

Закрытые границы — это отличная возможность путешествовать по России, особенно познакомиться с ее богатой природой. Если многие уже наслышаны об Алтае, Камчатке, Кавказе как флагманах внутреннего туризма, то про Пермский край и его заповедник "Басеги", где охраняют нетронутую природу Среднего Урала, знают немногие. Корреспондент ТАСС побывал в заповеднике, куда пускают только 500 человек в год, и рассказал, чем он уникален и почему путь к нему — это отдельное приключение, которое стоит попробовать каждому. Долгая дорога Заповедник "Басеги" расположен на Среднем Урале, в 240 км от Перми. Он создан в 1982 году с целью сохранить крупный массив коренных среднеуральских елово-пихтовых лесов, последний невырубленный таежный массив западной части Среднего Урала.

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Дорога туда непростая, но это и логично: место заповедное, особо охраняемое, посещение его строго регламентировано, но от этого только более нетривиальное и желанное. Одна из теорий происхождения названия заключается в том, что это коми-пермяцкое имя Бас, Басёк. Другая теория — в уральских говорах есть такое понятие "баска", что означает "очень красиво". Наш путь начался от города Гремячинска, где находится офис заповедника. Там всем отправляющимся проводят обязательный инструктаж с подписями о том, что они предупреждены о возможных опасностях (например, об энцефалитных клещах). Здесь же необходимо пересесть на спецтранспорт — либо свой, либо арендованный (от 9 тыс. в день), так как дорога будет непростой: сначала полтора часа по асфальту, следующие полтора часа — по грунтовке. Поэтому машины используются соответствующие — отечественные уазики, в народе "буханки".​​​​​​​

Описание Один из уазиков на грунтовой дороге © Ирина Ли/ТАСС

Когда начинается грунтовка, качает как на аттракционе. По пути встречаются как жилые деревни, так и заброшенные, небольшие туристические поселки. Для больших впечатлений уазик проходит вброд две небольшие горные реки. Спустя пару часов тряски мы въезжаем на территорию заповедника. И тут ты понимаешь, что вокруг никого — только бескрайние таежные леса и шум от двигателя нашей машины. Дорога под конец становится утомительной: кажется, что вместо положенных полутора часов по грунтовке мы едем все три, поэтому большую часть дороги едем молча, нет сил. Но вот мы уже на первом кордоне. Тут надо сделать пересадку, чтобы добраться до следующего кордона "Визит-центр", где будет наша база и откуда идет маршрут на вершину Северного Басега. Следующий уазик — более компактный и от этого более проходимый: усиленная подвеска позволяет преодолевать уже более сложные маршруты на пути к месту назначения. Особо активные пройти эту дорогу могут и пешком — 3,7 км под небольшую горку по проложенной тропинке, по которой и едут машины.

Восхождение Кордон "Визит-центр", который станет нашим ночлегом, представляет собой небольшой деревянный домик, построенный самими работниками заповедника. Тут могут расположиться до десяти человек (причем достаточно комфортно). Есть дровяная печка для зимних вахт, костровище, где можно приготовить обед и собраться за беседами на ужин. Газа и света нет, но это и не нужно: туристам разрешено оставаться только на одну ночь. Связь, к слову, пропадает почти сразу же, как вы въезжаете в заповедную часть, что усиливает погружение в природу.

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От кордона начинается маршрут на вершину Северного Басега, который и предлагается большинству туристов, — он не такой продолжительный, набор высоты небольшой, специальной подготовки не требуется. Главная сложность — погода, которая в горах очень изменчива. Как мы ни надеялись на солнечный день, к нашему позднему приезду пошел дождь, пусть и слабый. Как только мы начали восхождение, природа над нами сжалилась и подарила несколько часов без дождя. Это было идеально — спасло от жары при подъеме, но не успело слишком сильно промочить наш маршрут. Протяженность экотропы — всего 1500 м. Но почему-то первые 300 м даются тяжело — то ли из-за того, что входишь в ритм, то ли от плотного обеда. Большая часть маршрута выложена узкими деревянными тропами, поэтому все идут друг за другом. Тропы обрабатывают, так что если не сходить с них, то вероятность встречи с клещом минимальна, но все же возможна: сотрудники периодически снимают с себя кровопийц и обязательно прививаются от энцефалита. Пожалуй, клещи и прочие насекомые — это единственный по-настоящему большой минус таких походов. Поэтому очень важно хорошо обработаться репеллентами до восхождения, не полениться вытряхнуть всю одежду после и попросить спутников осмотреть все тело на предмет возможного "лишнего груза".

Уникальность этих мест, по словам работников заповедника, в том, что на одном маршруте можно увидеть три климатических пояса: таежные леса, субальпийские луга и тундру. Особый интерес вызывают и каменные реки, встречающиеся на пути, — каменные осыпи прямо посреди альпийских лугов. Последние 200 м по скалам взбираешься по скальной части вершины, и уже приходится держаться за веревочку, заботливо протянутую вдоль маршрута. На вершине — знаменитые останцы, или каменные столбы выветривания, представляющие немалую научную ценность. В конце подъема — вознаграждение в виде захватывающих дух пейзажей с высоты 953 м: хребет Басеги, панорама бескрайней тайги с водной полоской реки Усьва. При ясной погоде видно даже Свердловскую область и, как называют местные, границу Европы и Азии. Подъем в целом несложный и занимает около трех-четырех часов туда-обратно. На спуск, наполнившись силой Басег и красотами природы Среднего Урала, уже практически бежишь — усталость как рукой снимает. Медвежий вопрос​​​​​​​

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Любое восхождение к подножию Северного Басега не обходится без обсуждения медведей: можно ли их увидеть обычному туристу? На самом деле даже работники встречаются с ними крайне редко, скорее замечают следы присутствия — экскременты, помятые кусты и запах. Но поскольку медведи все-таки в этих местах обитают, на инструктаже всем объясняют, что при восхождении нужно поддерживать монотонный разговор, чтобы сигнализировать хищнику о своем присутствии, а ночью при походе в туалет, который находится на улице, все же советуют сделать пару хлопков руками — так, на всякий случай. Работники уверяют: медведь избежит любой возможности столкновения с вами. На 38 тыс. га территории проживают более 20 медведей, рассказывает директор заповедника Елена Ульянова. "В прошлом году я впервые понюхала, как пахнет медведь. Я видела его издалека, видела его следы, экскременты. Но в прошлом году почувствовала его запах — он только что передо мной прошел. И с тех пор немного побаиваюсь ходить одна", — признается она. "Наш медведь всеядный, даже больше травоядный, — продолжает Елена Михайловна. — К сентябрю созревает рябина — их самая любимая пища. И когда много рябины, мы можем не волноваться, что у нас будут шатуны. Они ей объедаются и от нее хорошо спят зимой".

Описание Группа собирает чернику © Ирина Ли/ТАСС

Ягодные поля в Басегах — отдельная тема. На протяжении маршрута некоторые участки просто усеяны черникой, голубикой, и наше восхождение увеличилось по времени, пока группа наедалась спелыми ягодами. Но собирать их в коммерческое потребление нельзя: сотрудники могут при хорошем урожае собрать немного, но только для себя. Да и мишкам нужна еда. Место силы Несмотря на то что место заповедное, туристов хоть и до 500 человек в год, но все же пускают. Это в заповедниках называется экологическим просвещением. Елена Михайловна объясняет это тем, что важно не просто показать людям, чем это место уникально, но и объяснить, почему его важно сохранить. "Ценность леса для экосистем, природного комплекса в том, что он сохраняет воду. Его мозаичная структура, то есть кусочки упавшего леса, позволяет накапливать воду. Лес падает, и формируются эти вываленные комплексы, в которых задерживается снег, вода. Сам хребет Басеги находится на наветренных склонах, с Европы к нам идут циклоны (низкое давление и осадки). Где-то начиная с октября и заканчивая апрелем выпадает большое количество осадков, в этот период преимущественно в виде снега. А когда начинается таяние, снег тает не так быстро, вода задерживается в лесах. Наличие леса предотвращают эрозию горных склонов", — объясняет она. Это действительно место, не тронутое человеком. В одно время было даже сильнейшее сопротивление научного сообщества развитию туризма в заповеднике, продолжает директор заповедника.

Описание Вершина Северного Басега © Ирина Ли/ТАСС