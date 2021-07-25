В оперштабе рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

ТАСС, 25 июля. Состояние 16 госпитализированных после опрокидывания автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края стабилизировано, сообщили в воскресенье ТАСС в оперштабе региона, пятеро пациентов выписаны из больницы.

"Состояние всех пострадавших в результате ДТП в Апшеронском районе стабилизировано. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Пятерых пациентов выписали из больницы, 16 остаются под наблюдением врачей, шестеро из которых доставленных в Первую краевую больницу", - сообщили в оперштабе.

По данным оперативного штаба региона, еще одного человека перевели в больницу Кореновска на стационарное лечение по месту жительства, остальные пациенты остаются в Апшеронской районной больнице, еще троих планируют доставить в Первую краевую больницу в течение дня. Также врачи решают вопрос о транспортировке еще одно пострадавшего в медучреждение краевого центра.

В пресс-службе Первой краевой больницы ТАСС уточнили, что доставленные в медучреждение пациенты находятся в состоянии разной степени тяжести. У них зафиксированы переломы ребер, ключицы, грудины и множественные гематомы.

Автобус вез группу людей, среди которых 11 человек - это работники "Газпром трансгаз Краснодар", из Кореновска для осмотра достопримечательностей.