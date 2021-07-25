В Кронштадте дали праздничный артиллерийский салют в честь Дня Военно-морского флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Праздничный артиллерийский салют в честь Дня ВМФ, в ознаменование 325-летия создания Российского флота и пятого Главного военно-морского парада произвели из города-крепости Кронштадт в воскресенье вечером. Он начался по сигналу орудия из Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.

Орудийный выстрел произвели воспитанники Нахимовского военно-морского училища во главе с начальником этого учебного заведения, заслуженным ветераном ВМФ вице-адмиралом запаса Алексеем Максимчуком.

Салют в Кронштадте в честь Дня ВМФ осуществили артиллерийские расчеты Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО). Для запуска фейерверков применен 125-мм пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор" 2А96. "За один салют данная пусковая установка обеспечивает выпуск свыше двух тысяч выстрелов в течение минуты, которые расцвечивают небо в цвета Государственного флага Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Расчеты произвели 30 залпов из орудий Д-44 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок различных калибров. Купола разрыва превышали в диаметре 300 м. В общей сложности для проведения артиллерийского салюта было задействовано более 200 военнослужащих военного округа.

"Нужно поддерживать традиции даже в условиях сегодняшних ограничений. Традиционный салют в честь Дня ВМФ состоялся. Но не в Петропавловской крепости, как обычно, а в Кронштадте. И это справедливо. Кронштадт - одно из важнейших мест, связанных с историей военно-морских сил России. Флот и сегодня определяет жизнь этого города. Значительный вклад в его развитие вносит и проект "Остров фортов", - привели в пресс-службе администрации губернатора слова главы города Александра Беглова.

Утром в воскресенье в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад страны, его принимал президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин. В параде участвовали более 50 кораблей, катеров, подводных лодок и парусных судов, а также около 4 тыс. военнослужащих. В авиационной части парада были задействованы около 50 воздушных судов. В этом году мероприятие из-за напряженной эпидемиологической обстановки было решено проводить без зрителей.