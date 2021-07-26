На Колыме ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан

ТАСС, 26 июля. Главный санитарный врач Магаданской области Светлана Корсунская подписала постановление о введение на территории региона обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации <...> (далее следует перечень категорий граждан)", - говорится в постановлении, опубликованном в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора Колымы.

В документе отмечается, что за последние семь недель в регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией - от 15 до 59 %.

Нововведение касается работников сфер образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, услуг, транспорта, торговли, общепита, а также тех, кто проводит развлекательные, спортивные, досуговые мероприятия. В список также внесены работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий, экипажи судов рыбопромыслового флота, госслужащие и работники ЖКХ. Первый компонент вакцины эти категории граждан должны получить в срок до 20 августа, второй - до 15 сентября.

За время пандемии в области зарегистрировано около 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся более 8,7 тыс. человек вылечились, 140 умерли. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация. Два компонента вакцины получили уже более 29 тыс. человек. Дефицита вакцины нет.