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На Колыме ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан

Прививку должны поставить сотрудники сфер образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, услуг, транспорта, торговли, общепита и других
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 26 июля. Главный санитарный врач Магаданской области Светлана Корсунская подписала постановление о введение на территории региона обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.

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"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации <...> (далее следует перечень категорий граждан)", - говорится в постановлении, опубликованном в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора Колымы.

В документе отмечается, что за последние семь недель в регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией - от 15 до 59 %.

Нововведение касается работников сфер образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, услуг, транспорта, торговли, общепита, а также тех, кто проводит развлекательные, спортивные, досуговые мероприятия. В список также внесены работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий, экипажи судов рыбопромыслового флота, госслужащие и работники ЖКХ. Первый компонент вакцины эти категории граждан должны получить в срок до 20 августа, второй - до 15 сентября.

За время пандемии в области зарегистрировано около 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся более 8,7 тыс. человек вылечились, 140 умерли. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация. Два компонента вакцины получили уже более 29 тыс. человек. Дефицита вакцины нет.

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РоссияМагаданская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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