В Новосибирскую область впервые поступила вакцина "Спутник лайт"

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Новосибирская область впервые получила вакцину "Спутник-Лайт": в регион прибыла партия в размере 12 тыс. доз, сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания в областном правительстве министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

"На выходных, вчера, получили 12 тыс. "Спутника лайт". Впервые данная вакцина поставлена в Новосибирскую область", - сказал Хальзов.

По его словам, в целом в регион поступило 589 тыс. доз вакцин. При этом в области 551 тыс. человек уже привились первым компонентом, а 442 тыс. жителей - вторым.

По данным оперативного штаба, на утро 25 июля в регионе зарегистрировано более 51 тыс. случаев заражения коронавирусом. 44,1 тыс. пациентов выздоровели, умерли 2,2 тыс. человек. В последнюю неделю количество заразившихся коронавирусом в день составляет более 200 человек, превосходя рекорды заболеваемости.