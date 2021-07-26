В Мурманской области заявили, что план по вакцинации от коронавируса выполнен почти на 50%

МУРМАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Число вакцинированных жителей Мурманской области превысило 167 тысяч, что составляет около 50% от запланированного количества (всего 60% жителей). Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на оперативном совещании в понедельник.

За вторую половину июня темпы вакцинации в Мурманской области выросли в два раза - с 156 до 342 человек в день на 100 тыс. населения, медработники прививочных пунктов вакцинируют более 1,5 тыс. пациентов в день.

"Всего в регионе привито более 167 тыс. человек, это 48% от плана. По-прежнему активно записываем через портал госуслуги и региональный портал. Прививочную кампанию в регионе обеспечивают 46 бригад, 35 из них - это прививочные бригады в наших подведомственных медицинских учреждениях, также организован выездной пункт вакцинации в Ледовом дворце Мурманска, он работает ежедневно. За прошедшую неделю в этом пункте привито более 2,3 тыс. человек", - сказал министр, призвав всех еще активней вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета. На сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в Мурманской области продолжает оставаться напряженной, но наметилась тенденция к стабилизации.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 60 тысяч, всего зафиксировано 1 519 умерших. Сегодня в области выявили 250 заболевших.