В 11 районах Чечни от коронавируса вакцинировали 60% жителей

ГРОЗНЫЙ, 26 июля. /ТАСС/. Показателя вакцинации 60% жителей от COVID-19 достигли в 11 районах Чеченской Республики, вакцинировав 563 264 человека. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усмаев на совещании в правительстве.

"В муниципальных образованиях Чеченской Республики работают специальные рабочие группы, которые проводят разъяснительную работу с населением и мониторинг. План по вакцинации, который составляет 60%, выполнили 11 районов региона. Всего привито 563 264 человека", - рассказал Усмаев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что жители региона должны проявить гражданскую сознательность и привиться, чтобы защитить себя и окружающих от коронавируса.

"Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60%. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к населению и призвать своевременно привиться. Важно прислушаться к мнению врачей, а не к людям, которые не имеют ничего общего с медициной", - сказал он.

В Чечне выявили 15 342 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 860 человек, 283 умерли.