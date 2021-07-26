В туротрасли считают, что меры из-за COVID-19 не снизят турпоток в Астраханскую область

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Ограничения для туристов, введенные с 26 июля, не отразятся на турпотоке в Астраханскую область, сообщила ТАСС руководитель информационно-туристского центра Астраханской области Яна Абдуразакова. В связи с ухудшением эпидситуации в Астраханской области для приезжающих в регион начали действовать ограничительные меры - туристы смогут заселиться в отель, санаторий, турбазу только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

"Серьезных последствий для туристической отрасли введенные ограничения не должны повлечь - они действуют для приезжающих не только в Астрахань, но и во многие другие города России. Достаточно большое количество людей сегодня привились или переболели, сдать ПЦР тест тоже не проблема, сроки его исполнения достаточно быстрые. Хотелось бы еще раз уточнить, что туристам ПЦР исследование нужно провести единожды при заселении, не нужно каждые три дня его обновлять. Для посещения летних веранд и питания на открытых площадках в астраханских кафе, а также получения еды на вынос предъявление QR-кода не требуется",- сказала Абдуразакова.

Она также напомнила, что по желанию туристов в Астраханской области можно пройти иммунизацию от COVID-19, а также получить вторую дозу вакцины, согласно рекомендуемым срокам. По словам Абдуразаковой, "в регионе для этого созданы все условия, пункты вакцинации работают в торговых центрах во всех районах города, туристы могут привиться как первым, так и вторым компонентом вакцины".

По данным регионального министерства культуры и туризма, в 2020 году последствия пандемии значительно отразились на турпотоке в Астраханскую область, и он составил 1,2 млн человек. В 2021 году прогнозируется его восстановление до показателя 2019 года, то есть до 1,6 млн. человек.