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Жители Подмосковья могут пройти повторную вакцинацию от COVID-19 во всех пунктах региона

Всего в Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Жители Московской области могут сделать повторную прививку от COVID-19 инфекции во всех пунктах вакцинации региона, сообщили ТАСС в областном Минздраве.

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"В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, СНТ. В них также можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19. Сделать это можно любым из представленных в пункте препаратов - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Также регион получил вакцину "Спутник Лайт", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что повторную вакцинацию можно пройти спустя шесть месяцев после первой. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходимо предварительно записаться через портал госуслуг или по номеру 122.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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