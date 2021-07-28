Власти итальянской столичной области считают ошибкой непризнание привитых "Спутником V"

РИМ, 28 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Непризнание Италией привитых российской вакциной "Спутник V" ведет к большим потерям в сфере туризма и экономики. Об этом заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС министр по вопросам здравоохранения регионального правительства столичной области Лацио Алессио Д'Амато.

"Я считаю большой ошибкой непризнание вакцинированных "Спутником V", поскольку это ведет к потере больших туристических и экономических возможностей", - сказал представитель регионального правительства. Он добавил, что "идет работа, чтобы добиться признания российской вакцины".

Как корреспонденту ТАСС в среду еще раз подтвердили в Минздраве Италии, на данный момент из России в Италию, с которой восстановлено регулярное авиасообщение, можно прибыть только по весомым причинам (экстренные случаи, рабочие поездки и на лечение). Туристические поездки не возобновлены, указали в ведомстве. "Вакцины, не признанные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), не дают право на получение green pass (ковид-сертификата)", - добавили в Минздраве. На данный момент в ЕС признаны четыре вакцины: от американских производителей Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.

Ранее министр по делам культуры Италии Дарио Франческини заявил, что в вопросах допуска туристов страна подчиняется нормам ЕС и не считает, что данный вопрос должен решаться на двусторонней основе, как это делает ряд европейских стран.

Ковид-сертификаты

В итальянском правительстве есть те, кто добивается изменения этой позиции. В частности, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери поднимает вопрос о том, что большое число итальянских граждан, работающих в России и привившихся российской вакциной (среди них посол Италии в РФ Паскуале Терраччано, а также многие предприниматели), не могут получить ковид-сертификат европейского образца для свободного передвижения. Это же касается всего населения республики Сан-Марино, окруженной территорией Италии, также привитого "Спутником V". Кроме того, с 6 августа, согласно последнему решению правительства, применение ковид-сертификата расширяется, он будет необходим для посещения ряда заведений, включая рестораны в закрытых помещениях, а также культурных мероприятий.

Ранее Силери сообщил, что "изучается возможность признания "Спутника V", как это делается с вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)". Силери также предлагает выдавать green pass после анализа на наличие антител к коронавирусу. "Хочу напомнить, что "грин пасс" можно получить и при получении отрицательного результата теста на коронавирус, который действует на протяжении 48 часов", - добавил он, уточнив, что обсуждается возможность осуществления данных тестов в аптеках по льготной цене.