В красноярском природном парке "Ергаки" усилили патрулирование после нападения медведя

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Дополнительные группы охотинспекторов направлены в природный парк "Ергаки" в Красноярском крае, где медведь напал на группу туристов. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее администрация парка "Ергаки" сообщила, что медведь напал на группу туристов из Москвы. Из четырех человек, один человек погиб. Нападение произошло в районе девяти озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег.

"Минэкологии Красноярского края направило в природный парк "Ергаки" дополнительные группы охотинспекторов. Помогать дежурным группам будут и местные охотники, и работники парка. Они будут патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью туристов, отдыхающих на заповедной территории", - говорится в сообщении.

Под контролем специалистов будут находиться экотропы парка: озеро Светлое, визит-центр - Висячий камень - озеро Художников - озеро Светлое, Каменный город, а также туристические маршруты: озеро Светлое - пик Птица, урочище Тушканчик - водопад Мраморный. Усиление инспекторского состава на территории природного парка связано с периодом миграции медведей и фиксацией хищников на туристических маршрутах. Приняли решение ограничить доступ гостей природного парка на отдаленные территории, где отсутствуют обустроенные экологические тропы.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, егеря, сотрудники МЧС. Вылет вертолета осложняется погодными условиями в зоне происшествия. По факту нападения медведя на туристов СК начал процессуальную проверку. В ходе нее будет дана оценка действиям ответственных лиц дирекции природного парка "Ергаки", допустивших пребывание туристов в лесном массиве, при наличии сведений о ранее произошедших случаях нападения хищных животных на людей.

Руководство парка обратилось с письменным запросом в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, к главам Ермаковского и Каратузского районов Красноярского края, на территориях которых расположен парк "Ергаки", с предложением полностью закрыть парк для посещения (за исключением посещения территории турбаз) или ограничить территорию парка для занятия пешеходным туризмом (за исключением популярных туристских маршрутов по экотропам на период с даты принятия решения до 1 ноября 2021 года).