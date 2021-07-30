Власти Турции с 31 июля начнут производить выплаты пострадавшим в лесных пожарах

АНКАРА, 30 июля. /ТАСС/. Власти Турции с 31 июля начнут производить выплаты тем, кому был причинен ущерб в результате лесных пожаров. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе общения с журналистами в Анталье.

"Взамен сгоревших деревьев мы посадим новые, но ушедших из жизни вернуть не удастся. Мы также намерены возместить ущерб нашим гражданам. С субботы начнутся частичные выплаты, специально для этого завтра будет работать [государственный] банк "Зираат", - сказал он в эфире телеканала TRT.

Лесной пожар вспыхнул в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге страны, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. В четверг возгорания возникли и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло четырех, пострадали 183 человека.

Накануне лидер республики Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тысячи единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.

Одной из главных причин возгорания в лесных массивах специалисты считают высокую температуру в регионе и сильные ветры, которые способствуют распространению огня. Однако власти не исключают и вероятность поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.