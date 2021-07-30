Всероссийский форум "Среда для жизни" пройдет 25-26 августа в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пятый всероссийский форум о жилье и городской среде "Среда для жизни" пройдет 25-26 августа в Нижнем Новгороде. Участники форума обсудят, как работать с водными ресурсами города: реками и водоемами, сообщила в пятницу пресс-служба организатора форума - ДОМ.РФ.

"В этом году проведение "Среды для жизни" совпадает с большим юбилеем Нижнего Новгорода - отмечается 800-летие. Это большой и интересный форум, который мы организуем совместно с Минстроем РФ и правительством региона. На форуме будут обсуждаться современные направления градостроительства и развития городской среды", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Форум нацелен на обсуждение новых инструментов и подходов к градостроительству, а также выработку решений по развитию городов и достижению целей национальных проектов, отметил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"Форум "Среда для жизни" - площадка, где специалисты в сфере градостроительства и создания комфортной городской среды обмениваются опытом и продуктивными идеями, многие из которых затем реализуются на практике", - заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. По его словам, министерство работает над повышением качества жизни россиян и создает механизмы для развития городов, в числе которых закон о комплексном развитии территорий, а также строительство и модернизация инфраструктуры.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что 800-летие города стало поводом для перезагрузки городской среды и благоустройства десятков объектов, в числе которых Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, Нижегородская ярмарка, Александровский сад. "Крайне важна для нас и тема форума. Нижегородская область - один из регионов-лидеров по реализации проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Большая работа ведется по благоустройству набережных, и, конечно, реки будут становиться все более важной частью городской среды", - сказал Никитин.

Всероссийский форм о жилье и городской среде "Среда для жизни" проводится институтом развития ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума стали правительство Нижегородской области и Фонд развития моногородов.