Эксперты: отмена обязательного ношения перчаток не повлияет на заболеваемость COVID-19

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему осталось обязательным.

По мнению врача-вирусолога Евгения Тимакова, ношение перчаток не влияло на распространение COVID-19, а отмена их обязательного использования летом даже полезна. "Ни в одном регионе из-за отсутствия перчаток роста заболеваемости не наблюдается. Поэтому отмена [обязательного ношения] перчаток не является на данный момент значимой. Наоборот, в летний период носить перчатки очень тяжело", - сказал Тимаков ТАСС.

Кроме того, перчатки летом способствуют появлению кожных заболеваний, напомнил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Меньше работы станет у дерматологов, потому что в такую жару перчатки - это плохо. Альтернативой были спреи, гели, различные жидкие препараты в санитайзерах, которые гораздо эффективнее, лучше и комфортабельны для людей. Поэтому это (отмена обязательного ношения перчаток) ни на что не повлияет. Но людям стоит вообще эту привычку оставить, выходя из метро, например, руки протирать салфетками. Это эффективно не только в отношении коронавируса, но и в отношении многих других заболеваний", - подчеркнул Жемчугов.

Он добавил, что санитарные меры, введенные во время эпидемии в метро и другом транспорте, также стоит оставить. В частности, дезинфекция перил и поручней приведет, по словам эксперта, не только к общему снижению уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом, но и к снижению числа желудочно-кишечных заболеваний.