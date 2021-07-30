Мурашко согласился с необходимостью увеличить компенсацию за осложнения от прививки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Михаил Мурашко согласился с необходимостью увеличить размер выплачиваемого пособия в случае осложнений после вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу пишет РБК со ссылкой на письмо главы Минздрава в ответ на обращение депутата Госдумы Федота Тумусова.

"Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия", - говорится в сообщении.

Как сообщает РБК, Тумусов ранее направил Минздраву письмо с инициативой ввести страхование жизни и здоровья каждого привившегося на 10 млн рублей.

РБК направил свой запрос в Минздрав.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что количество поступающих сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от новой коронавирусной инфекции невелико. При этом отмечалось, что во всех регионах созданы иммунологические комиссии, которые призваны расследовать тяжелые осложнения от вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.