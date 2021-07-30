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Пандемия COVID-19

Мурашко согласился с необходимостью увеличить компенсацию за осложнения от прививки

Глава Минздрава ответил на обращение депутата Госдумы Федота Тумусова

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Михаил Мурашко согласился с необходимостью увеличить размер выплачиваемого пособия в случае осложнений после вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу пишет РБК со ссылкой на письмо главы Минздрава в ответ на обращение депутата Госдумы Федота Тумусова.

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"Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия", - говорится в сообщении.

Как сообщает РБК, Тумусов ранее направил Минздраву письмо с инициативой ввести страхование жизни и здоровья каждого привившегося на 10 млн рублей.

РБК направил свой запрос в Минздрав.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что количество поступающих сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от новой коронавирусной инфекции невелико. При этом отмечалось, что во всех регионах созданы иммунологические комиссии, которые призваны расследовать тяжелые осложнения от вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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