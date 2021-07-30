"Росгеология" пробурит новые скважины до 500 м для поиска пресной воды под Азовским морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты "Росгеологии" пробурят дополнительные скважины глубиной до 500 м около берега для определения качества и объема запасов пресной воды, обнаруженной под дном Азовского моря, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Геологические изыскания на воду в акватории Азовского моря проводятся впервые, и первые результаты поискового бурения подтверждают гипотезы ученых о существовании палеорусел рек под дном Азова и наличии в них запасов подземных вод. Компания продолжит работу по определению качества и объемов выявленных запасов подземных вод, для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 м на близком расстоянии от берега", - приводятся в сообщении слова генерального директора - председателя правления "Росгеологии" Сергея Горькова.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что первая партия пресной воды добыта из находящихся под Азовским морем источников. По его словам, данные по качеству и объеме запасов намерены получить к концу сентября.

Специалисты "Росгеологии" в ходе бурения первой поисковой скважины в акватории Азовского моря получили приток воды из пласта на глубине около 100 м. "В настоящее время проводится пробная откачка воды для определения объема подземных вод, пробы направлены в лабораторию оценки качества воды", - говорится в сообщении.

Детальные сейсморазведочные и электроразведочные работы ведутся в акватории Азовского моря с середины апреля. "Решение о поиске запасов пресных вод под дном Азовского моря было принято на основании рекомендаций геологов и палеоэкологов. Миллионы лет назад на месте Азовского моря проходили русла больших рек - палео-Дона и палео-Кубани, под дном которых, по прогнозам ученых, находились подземные русла, которые и сегодня могут содержать запасы пресных вод. По результатам анализа полученных геофизических данных была определена точка бурения первой поисковой скважины. В середине июля компания приступила к поисковому бурению", - отмечается в сообщении.

Дефицит воды

Крым испытывает дефицит воды после того, как Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получали воду по графику, полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле в Крыму прошли сильные ливни - в ряде территорий за сутки выпали двух-трехмесячные нормы осадков.

Ранее власти Крыма сообщали, что изучается потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря. Планируется, что они станут еще одним источником водоснабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.