В Туве со 2 августа возобновят работу объекты сферы торговли и услуг

ТАСС, 1 августа. Власти Республики Тыва, где наблюдается снижение суточной заболеваемости коронавирусом, приняли решение смягчить со 2 августа введенные ограничения. Как сообщается в воскресенье на сайте республиканского правительства, объекты сферы торговли смогут начать работу с заполняемостью не более 50%, сферы услуг - не более 25%.

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16 июля власти региона ввели дополнительные ограничительные меры в республике из-за ухудшающейся эпидобстановки. Запрещали передвижение граждан без служебной необходимости, приостанавливали работу магазинов, за исключением имеющих отдельный вход, объектов сферы услуг.

"Обстановка в регионе позволяет с 2 августа 2021 года снять часть введенных ограничений. В частности, возобновят работу объекты розничной торговли, торговые центры и комплексы, предприятия непродовольственной торговли с заполняемостью не более 50%. С таким же процентом загрузки могут начать работу бани, прачечные, химчистки и ателье. Для фитнес-клубов и залов, салонов красоты, парикмахерских, массажных и маникюрных салонов установлены следующие требования: заполняемость не более 25% и прием клиентов по предварительной записи", - говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что основным условием возобновления работы вышеуказанных объектов является вакцинация самих предпринимателей и персонала предприятий. "Сотрудники, имеющие медицинские отводы, в период пандемии не допускаются к работе. Руководство предприятий должно предоставить в региональное управление Роспотребнадзора список привитых работников с указанием даты вакцинации", - отмечается в пресс-релизе.

Проведение массовых мероприятий в регионе по-прежнему запретили. Обязательными остаются дистанционная работа лиц старше 65 лет и беременных женщин.

По данным регионального Минздрава, 31 июля зарегистрировали 162 случая заражения, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателя заболеваемости на 0,6%. Первым компонентом вакцины привились 83 854 человека (67,5% от плана вакцинации), полный курс прошли 62 407 человек (50,2% от плана). Свободный коечный фонд в регионе составляет 21,8%, госпитализировали 1 420 больных.