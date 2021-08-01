Главный инфекционист США считает, что в стране не будет нового локдауна

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты смогут избежать введения новых локдаунов несмотря на то, что в стране сейчас наблюдается серьезный рост заболеваемости коронавирусом в связи с распространением штамма "дельта". Как заявил в воскресенье директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, большой процент вакцинированных людей позволит удержать ситуацию под контролем.

"Я не думаю, что мы увидим введение новых локдаунов. Полагаю, что у нас достаточный процент вакцинированных, хоть его и недостаточно, чтобы подавить вспышку, но хватит для того, чтобы не возвращаться к той ситуации, в которой мы были зимой", - сказал он в интервью телеканалу ABC, однако подчеркнул, что "ситуация продолжит ухудшаться".

В субботу газета The Washington Post сообщила со ссылкой на экспертов, что число новых случаев заражения коронавирусом в США в августе может увеличиться до 140 тыс. - 300 тыс. в сутки. Как отмечает издание, число случаев госпитализации заразившихся коронавирусом за последние полтора месяца выросло в среднем на 40% по стране, а количество летальных исходов - почти на 30%.

Наиболее серьезная ситуация складывается в штате Флорида, который накануне поставил антирекорд по суточному числу заразившихся. По данным агентства AP, каждый пятый случай инфицирования коронавирусом в стране приходится именно на этот штат.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии было выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 613 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.