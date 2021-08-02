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Власти Якутии планируют через два месяца достичь коллективного иммунитета в республике

Использовали уже 97% поступившей в регион вакцины

ТАСС, 2 августа. Власти Республики Саха (Якутия) намерены через два месяца достичь в регионе коллективного иммунитета.

"План по вакцинации сейчас выполнен примерно на 60%. В течение ближайших двух месяцев мы надеемся привить 60% взрослого населения и достичь коллективного иммунитета", - сообщил глава республики Айсен Николаев в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник.

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Он также отметил, что 97% поступившей в регион вакцины уже использовали, по республике остается порядка 10 тыс. доз - в основном это "Эпиваккорона". Николаев отметил, что "Спутник V" в регионе быстро заканчивается: последняя поставка была 27 июля, получили 2,5 тыс. доз, почти все использовали, следующая партия ожидается в первую неделю августа. Глава республики также отметил, что спрос на вакцинацию в последние недели стал большим.

"К сожалению, у нас есть все штаммы - индийский, британский, бразильский, уханьский. Но постепенно, как и везде в мире и России, у нас растет число заболевших дельта-вариантом. <…> В самом Якутске вакцины хватает - по поликлиникам пусть небольшие запасы, но есть", - сказал Николаев.

31 июля Николаев подписал указ, согласно которому "свободные от коронавируса" заведения будут работать с соблюдением ограничительных мер. Принятый документ приостанавливает вступивший с 1 июля в силу указ, согласно которому на "свободные от коронавируса" предприятия не распространялись ограничения по режиму работы, рассадке, социальному дистанцированию. Также отмечалось, что в регионе фиксируется значительное увеличение роста заболеваемости - на 25% в возрастной группе 18-29 лет.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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