В полпредстве УрФО заявили о снижении коэффициента распространения коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в регионах Уральского федерального округа снизился и почти достиг единицы. Однако о выходе на плато говорить пока рано, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте аппарата полномочного представителя президента в УрФО.

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"В некоторых регионах заболеваемость за два летних месяца выросла более чем в пять раз. Вместе с тем коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один заболевший - прим. ТАСС) несколько снизился: в середине июля он составлял 1,15, по данным на 2 августа - 1,04 (в среднем по России - 1,01). Но про выход на плато пока говорить рано", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что охват тестированием выше нормативов во всех регионах округа. В медучреждениях за истекшую неделю развернули 1,5 тыс. дополнительных коек. Всего в регионах готово 24,5 тыс. коек, свободно из них 12%. Первым компонентом вакцины привиты 2,8 млн жителей округа, 2,2 млн завершили курс вакцинации. На прошлой неделе в среднем за сутки в федеральном округе делали 25,5 тыс. прививок. Это на 2 тыс. прививок больше, чем неделей раньше.

"Среднесуточный темп вакцинации вырос, но этого еще недостаточно. Сбавлять обороты нельзя", - цитирует пресс-служба полпреда Владимира Якушева.