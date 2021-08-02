{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с российскими туристами в Анталье

Самарские власти помогут пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Турции

Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что власти сейчас выясняют фамилии и имена погибших и пострадавших

САМАРА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Самарской области выясняют фамилии и имена погибших и пострадавших в ДТП в Турции, чтобы оказать им всестороннюю помощь. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

На эту тему
ДТП с российскими туристами в Анталье. Главное
ДТП с российскими туристами в Анталье. Главное

"Сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы выяснить фамилии, имена людей, которые попали в ДТП <…> чтобы понять и оказать всестороннюю помощь <...> тем людям, которые оказались в этой ситуации - конечно же, пострадавшим, для того, чтобы они были как можно быстрее доставлены в Россию, Самару, для оказания квалифицированной медицинской помощи. Конечно, рассматриваем ситуацию с точки зрения оказания всей необходимой медицинской помощи на территории Турции, ну и конечно, для того, чтобы оказать помощь семьям погибших", - сказал Азаров.

В понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившем российских туристов. По меньшей мере три гражданина РФ погибли, в четырех больницах находятся 16 человек. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них находились девять детей.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьДТП с российскими туристами в Анталье
Опросы общественного мнения
ВЦИОМ: только 4% россиян предпочитают заказывать лекарства через интернет
Большинство граждан (80%) чаще ходят за препаратами в аптеку, отметили в центре
Читать полностью