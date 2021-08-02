Самарские власти помогут пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Турции

САМАРА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Самарской области выясняют фамилии и имена погибших и пострадавших в ДТП в Турции, чтобы оказать им всестороннюю помощь. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы выяснить фамилии, имена людей, которые попали в ДТП <…> чтобы понять и оказать всестороннюю помощь <...> тем людям, которые оказались в этой ситуации - конечно же, пострадавшим, для того, чтобы они были как можно быстрее доставлены в Россию, Самару, для оказания квалифицированной медицинской помощи. Конечно, рассматриваем ситуацию с точки зрения оказания всей необходимой медицинской помощи на территории Турции, ну и конечно, для того, чтобы оказать помощь семьям погибших", - сказал Азаров.

В понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившем российских туристов. По меньшей мере три гражданина РФ погибли, в четырех больницах находятся 16 человек. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них находились девять детей.