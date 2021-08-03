В регионах Среднего Поволжья 3 августа может возникнуть торнадо

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Такое опасное природное явление, как торнадо, может наблюдаться в регионах Среднего Поволжья во вторник. Об этом ТАСС заявил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вся синоптическая ситуация в Центральной России в настоящий момент определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После такой душной, жаркой погоды столбики термометров вышли на уровень 30-градусных отметок, соответственно, вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. метров. И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра", - рассказал он.

По словам Тишковца, сейчас этот фронт смещается к востоку от Москвы - прим. ТАСС. "Сейчас ситуация сложная, но ввиду того, что в ночное время холодные фронтальные системы ослабевают, то и само ненастье, и сам шторм послабее, чем то, что прошло в дневные часы 2 августа по Верхневолжью, а конкретно - в Тверской области. Что касается торнадо в Тверской области, а это не смерч, а торнадо, то про прогностическим моделям эти "суперячейки" были видны утром (2 августа - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Тишковец отметил, что "суперячейки" и эти торнадо были на прогностических картах видны именно в Осташковском районе - на западе Тверской области".

Невероятная редкость

Торнадо для России - редкость. "Это невероятная мощь. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью", - сказал он.

По данным Тишковца, весь атмосферный фронт будет уходить постепенно на восток и юго-восток. "Там будут грозы, ночные ливни, местами с градом, но ночью эта ситуация будет постепенно успокаиваться. Но завтра днем, когда эта гряда подойдет к Поволжью, на "линии огня" окажется Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов, отдельные районы, плюс там еще фактор Волги сильно сыграет на разнице контрастов. Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять "боевую тревогу", отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом", - указал Тишковец.

Столице торнадо не грозит

По словам Тишковца, Москва может не опасаться этих явлений. "Мы уже попали в прохладную массу воздуха. Это несет локальные короткие дожди, местами небольшой дождь - без "камней" с неба. А "камни" с неба завтра ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье", - сказал Тишковец.

Вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Пострадал город Андреаполь и Осташковский городской округ, погибли три человека, еще восемь пострадали. Было повреждено 65 домов, оборваны линии электропередач, упали порядка 90 деревьев. Региональный МЧС РФ переведен в режим повышенной готовности, развернут межведомственный штаб.