Журналисты остаются у посольства Польши в Токио в ожидании отъезда Тимановской

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Порядка пятнадцати журналистов продолжают дежурить у стен посольства Польши в Токио в ожидании отъезда белорусской спортсменки Кристины Тимановской. Об этом передает во вторник корреспондент ТАСС с места событий.

"Я здесь со вчерашнего вечера, очень, конечно, устал", - рассказал ТАСС один из присутствующих. Ближе к 9 утра по местному времени (03:00 мск) к дипломатическому представительству стали стягиваться новые группы журналистов. Они сменяют своих коллег.

Большинство корреспондентов на месте сходятся во мнении, что Тимановская, скорее всего, полетит в Варшаву только в среду. Об этом же в понедельник агентству Reuters сообщил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. В среду из токийского аэропорта Нарита есть прямой утренний рейс до Варшавы, который выполняет польская авиакомпания LOT.

"Но на всякий случай мы продолжаем дежурить здесь, вдруг она сегодня покинет посольство", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС местная журналистка. Посольство Польши находится в районе под названием Мэгуро на небольшой улочке с плотной жилой застройкой. Со всех сторон его окружают частные дома. Полиция следит за журналистами, которые заступают на площадки перед домами или мешают проезду транспорта.

Услышав звук открытия ворот или предупреждение полицейских о том, что сейчас с территории посольства будет выезжать машина, журналисты моментально группируются вдоль улицы, чтобы на всякий случай заснять этот процесс.

Ситуация вокруг спортсменки

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4 400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила Euroradio о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Она также обратилась в Спортивный арбитражный суд.

В понедельник Спортивный арбитражный суд отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх. Срочное ходатайство было отклонено главой выездной панели суда, так как спортсменка не сумела предоставить достаточно доказательств для предоставления судебной помощи, говорится в сообщении инстанции.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил у себя в Twitter, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша "сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру".