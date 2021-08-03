В Мурманскую область поступило более 15 тыс. доз вакцины "Спутник лайт"

МУРМАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник лайт" в объеме более 15 тыс. доз поступила в Мурманскую область, сообщили ТАСС во вторник в региональном министерстве здравоохранения. Ранее власти Мурманской области сообщали, что не ожидают поставок вакцины "Спутник лайт".

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Мурманская область получила одну из крупных первых поставок вакцины "Спутник лайт" наряду с Ростовской, Челябинской, Свердловской, Ленинградской, Иркутской и Нижегородской областями, Краснодарским краем, Дагестаном и Татарстаном.

"В медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области, поступило 15 180 доз вакцины "Спутник лайт", - сказал собеседник агентства, добавив, что новой вакциной уже успели привиться 26 человек.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев 2 августа сообщил, что число привитых всеми видами вакцины от коронавируса жителей Мурманской области превысило 178 тыс., что составляет более 51% от запланированного количества (всего 60% жителей). Прививочную кампанию в регионе обеспечивают 47 бригад, 35 из них - бригады 12 медорганизаций, подведомственных Минздраву, также работает выездной пункт в Ледовом дворце в Мурманске. Ситуация с распространением коронавируса в Мурманской области продолжает оставаться напряженной, однако наметилась тенденция к стабилизации.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 62 тыс., всего зафиксировали 1 588 умерших. Сегодня в области выявили 232 заболевших.