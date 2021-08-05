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Apple может внедрить сканирование фотографий для выявления детской порнографии

По словам доцента Института информационной безопасности Джонса Хопкинса Мэтью Грина, он получил подтверждения от многочисленных источников, что компания готовится выпустить инструмент, который будет работать с устройствами клиента, сканируя их на предмет материалов

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple намерена выпустить специальную программу, которая позволит сканировать хранящиеся на телефонах и планшетах изображения на предмет детской порнографии. Об этом сообщил в своем Twitter эксперт по информационной безопасности, доцент Института информационной безопасности Джонса Хопкинса Мэтью Грин.

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Сама компания подобную информацию не подтвердила, однако Грин известен своими предыдущими, в основном, соответствующими действительности сообщениями по политике Apple в сфере обеспечения безопасности. "Я получил подтверждения от многочисленных источников, что Apple готовится выпустить инструмент, который будет работать с устройствами клиента, сканируя их на предмет материалов, содержащих признаки сексуальных действий в отношении детей", - написал он.

Грин уточнил, что соответствующая программа должна была быть запущена в четверг. По его словам, она производит анализ изображения в соответствии с разработанным самой Apple алгоритмом. Это создает риски само по себе, поскольку алгоритм может счесть незаконным даже безобидное изображение. Однако, отмечает эксперт, подобная программа может стать "окном" для потенциальных взломщиков - в том числе, из спецслужб - с помощью которого те смогут не только просматривать уже сохраненные в "облаке" изображения, но и те, которыми пользователи обмениваются в мессенджерах, обходя существующие системы шифрования. "Зачем кому-то разрабатывать подобную систему, если конечной целью не является просмотр зашифрованных изображений?" - задается вопросом эксперт.

"Такой инструмент может быть прорывом для поиска детской порнографии на телефонах пользователей. Но представьте, что будет, если он окажется в руках авторитарного правительства?" - отмечает Грин.

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