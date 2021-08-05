Apple может внедрить сканирование фотографий для выявления детской порнографии

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple намерена выпустить специальную программу, которая позволит сканировать хранящиеся на телефонах и планшетах изображения на предмет детской порнографии. Об этом сообщил в своем Twitter эксперт по информационной безопасности, доцент Института информационной безопасности Джонса Хопкинса Мэтью Грин.

Сама компания подобную информацию не подтвердила, однако Грин известен своими предыдущими, в основном, соответствующими действительности сообщениями по политике Apple в сфере обеспечения безопасности. "Я получил подтверждения от многочисленных источников, что Apple готовится выпустить инструмент, который будет работать с устройствами клиента, сканируя их на предмет материалов, содержащих признаки сексуальных действий в отношении детей", - написал он.

Грин уточнил, что соответствующая программа должна была быть запущена в четверг. По его словам, она производит анализ изображения в соответствии с разработанным самой Apple алгоритмом. Это создает риски само по себе, поскольку алгоритм может счесть незаконным даже безобидное изображение. Однако, отмечает эксперт, подобная программа может стать "окном" для потенциальных взломщиков - в том числе, из спецслужб - с помощью которого те смогут не только просматривать уже сохраненные в "облаке" изображения, но и те, которыми пользователи обмениваются в мессенджерах, обходя существующие системы шифрования. "Зачем кому-то разрабатывать подобную систему, если конечной целью не является просмотр зашифрованных изображений?" - задается вопросом эксперт.

"Такой инструмент может быть прорывом для поиска детской порнографии на телефонах пользователей. Но представьте, что будет, если он окажется в руках авторитарного правительства?" - отмечает Грин.