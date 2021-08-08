Поврежденную лавиной мечеть в дагестанском селе Цахур отреставрируют в ускоренные сроки

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана отреставрируют поврежденную сходом лавины мечеть в селе Цахур в ускоренные сроки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что одно из старейших религиозных учреждений на Северном Кавказе повреждено в результате схода лавины. Образовались трещины на стенах.

"В рамках рабочей поездки в Рутульский район председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов посетил знаменитое цахурское мечеть-медресе Низамия 11 века. Здесь обсуждены возможности проведения реконструкции медресе в ускоренные сроки. Абдулпатах Амирханов поручил Агентству по охране культурного наследия республики совместно с заинтересованными ведомствами определить наиболее оптимальный и ускоренный вариант решения проблемы. В частности, предложено перевести объект в республиканскую собственность и заложить финансирование в рамках Республиканской инвестиционной программы, либо направить финансирование муниципальному образованию в форме субсидии на реставрацию объекта", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в правительстве региона, объект имеет ценность не только для дагестанцев, но и для всего Кавказа и России. Помимо учебного процесса, в цахурском медресе велось активное переписывание научных трудов.

По словам, имама мечети Эльдара Сулейманов, сегодня здесь продолжают преподавать, некоторые уроки в связи с пандемией переведены в режим онлайн. Состояние объекта - аварийное, новые сколы и трещины появляются как внутри, так и на фасаде здания.