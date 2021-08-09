Почти половина взрослого населения Якутии сделала первую прививку от COVID-19

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Доля взрослого населения Якутии, которая вакцинировалась первым компонентом препарата от коронавируса, к понедельнику составила 47%, сообщили в пресс-центре республики в Москве.

"По данным оперштаба Республики Саха (Якутия) на 9 августа, 279 190 жителей региона получили первую прививку против COVID-19. Это составляет 47% взрослого населения. При этом вторую прививку поставили 242 022 человека, или 38,4% якутян", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самые высокие показатели в республике по вакцинации населения - в северных районах: Жиганский, Эвено-Бытантайский, Среднеколымский, Аллаиховский. "Здесь показатель превысил 90% от плана. В Момском районе Якутии плановый показатель уже перевыполнен", - сообщили в пресс-центре.

За все время в Якутию завезли 307 тыс. доз вакцины, из них уже использовано около 91%, уточняется в сообщении. "Ранее стало известно о поставках в республику вакцины "Спутник лайт". Вакцина может быть использована при первичной вакцинации и при ревакцинации тех, кто получил первую прививку полгода назад", - добавили в пресс-центре.

В настоящее время в Якутии сохраняется действие ограничительных мер, они продлены до 30 августа. Обязательно ношение медицинских масок и социальное дистанцирование в общественных местах и транспорте. 31 июля был подписан указ, согласно которому "свободные от коронавируса" заведения будут работать с соблюдением ограничительных мер. Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике было выявлено 45 878 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 046 пациента, умерли 928.