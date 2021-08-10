Власти Якутии в ближайшее время направят предложения по поддержке пострадавших от пожаров

ТАСС, 10 августа. Предложения по увеличению мер поддержки жителей Якутии, которые пострадали от лесных пожаров этим летом, будут направлены в федеральные органы власти в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона Айсена Николаева.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

Во вторник президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших в результате ЧС.

"Предложения от республики по увеличению поддержки пострадавших в результате ЧС в соответствии с поручением президента мы направим в самое ближайшее время. Задачи по организации помощи людям в этой сложнейшей ситуации считаю важнейшими на сегодня, они находятся у меня на личном контроле", - цитирует пресс-служба Николаева.

По словам главы Якутии, в нескольких районах ситуация остается очень напряженной, существует дефицит сил для борьбы с огнем.

"Я сегодня был в Намском районе и могу повторить: делается все возможное, чтобы противостоять стихии. Вчера из Хабаровска на станцию Нижний Бестях железнодорожным транспортом прибыли еще 13 человек и 17 единиц техники министерства обороны РФ. 10 человек, семь единиц техники прибыли на тушение пожаров в Намский район и 13 человек, 10 единиц техники убыли на тушение пожаров в Горном районе. Увеличение группировки МЧС в Якутии для нас очень важно. Это позволит нам усилить противодействие стихии в тех районах, где это необходимо сделать именно сейчас, чтобы сдержать распространение огня", - процитировали Николаева.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям Якутии запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. По последним данным, в регионе площадь возгораний составляет 1,41 млн га. За сутки ликвидировано семь пожаров на общей площади свыше 253 тыс. га.