Кубань за два дня направит в больницы Северной Осетии 24 тонны кислорода

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Предприятия Краснодарского края за два дня направят 24 тонны кислорода в Северную Осетию, где после поломки кислородной системы в Республиканской клинической больнице скорой помощи в понедельник умерли девять человек, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"В учреждения Северной Осетии еженедельно поставляют 85 тонн медицинского кислорода. 10 августа в республику планируют отгрузить 16 тонн, 11 августа поставят еще восемь тонн", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, Кубань также поставляет кислород еще в девять регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов - Крым, Ростовскую область и Ставропольский край, Адыгею, Дагестан, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ингушетию.

"Медицинский кислород в крае производят четыре предприятия - два в Новороссийске, по одному в Краснодаре и Абинске. Суммарно они изготавливают около 188 тонн в сутки. Этого объема хватает, чтобы закрыть потребность наших медицинских учреждений, в том числе 26 ковидных госпиталей. Ежедневно внутри региона расходуют около 115 тонн, оставшиеся объемы поставляем как в жидком виде, так и в баллонах в соседние регионы", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.