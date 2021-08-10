В Северной Осетии восстановили линию подачи кислорода в больницу, где погибли пациенты

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Магистральная линия подачи кислорода в больнице в Северной Осетии, где погибли 11 пациентов, восстановлена. Об этом журналистам сообщил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.
"В данный момент завершены работы на месте прорыва магистральной линии. Проводится тестирование работы всей системы. Также в ближайшее время ожидается поставка кислорода в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", - сказал Тебиев.
По его словам, после тестирования системы в течение получаса будет восстановлен должный объем подачи кислорода во все отделения больницы.
В настоящее время наблюдается небольшое снижение давления в системе кислородоснабжения. В реанимационных отделениях есть полная обеспеченность кислородными баллонами. Ожидается поставка необходимого объема жидкого кислорода.