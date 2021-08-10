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ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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В Северной Осетии восстановили линию подачи кислорода в больницу, где погибли пациенты

В медучреждении ведется тестирование работы всей системы кислородоснабжения
© Ольга Смольская/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Магистральная линия подачи кислорода в больнице в Северной Осетии, где погибли 11 пациентов, восстановлена. Об этом журналистам сообщил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

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"В данный момент завершены работы на месте прорыва магистральной линии. Проводится тестирование работы всей системы. Также в ближайшее время ожидается поставка кислорода в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", - сказал Тебиев.

По его словам, после тестирования системы в течение получаса будет восстановлен должный объем подачи кислорода во все отделения больницы.

В настоящее время наблюдается небольшое снижение давления в системе кислородоснабжения. В реанимационных отделениях есть полная обеспеченность кислородными баллонами. Ожидается поставка необходимого объема жидкого кислорода.

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РоссияСеверная ОсетияЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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