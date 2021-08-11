Прибывших в Якутию спасателей МЧС распределят в центральные районы республики

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Прибывшие в Якутию спасатели МЧС России будут распределены в центральные районы региона. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального управления МЧС России.

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"Сегодня на территорию региона прибывают два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет Ил-76 МЧС России со спасателями из Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек. В течение дня будет произведено маневрирование сил и средств, сотрудники будут распределены в центральных районах Якутии", - сказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха Павел Гарин, чьи слова приводит пресс-служба.

На территории региона действуют 172 природных пожара. По данным регионального главка, на тушении задействовано свыше 4,5 тыс. человек и 768 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны. В населенных пунктах Бясь-Кюель, Тастах, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник, Фрунзе и Сюльдюкар проводятся работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. Авиация ведомства применялась на территории Мирнинского и Нюрбинского районов, произведено 15 сливов и сброшена 101 тонна воды.

Как сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников, спасатели МЧС России прибудут в Мирнинский район. "В срочном порядке по 25 человек восемь групп [спасателей] будут переброшены в населенные пункты, где угрожает лесной пожар", - сказал он.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. По данным оперштаба республики, за сутки ликвидировано 20 природных пожаров на площади свыше 122,3 тыс. га, локализовано 10 на площади свыше 72 тыс. га, обнаружено 14 новых возгораний.