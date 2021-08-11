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Лесные пожары в России

Прибывших в Якутию спасателей МЧС распределят в центральные районы республики

Для тушения пожаров в регион дополнительно направили три самолета и 200 человек

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Прибывшие в Якутию спасатели МЧС России будут распределены в центральные районы региона. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального управления МЧС России.

По поручению президента Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии.

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"Сегодня на территорию региона прибывают два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет Ил-76 МЧС России со спасателями из Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек. В течение дня будет произведено маневрирование сил и средств, сотрудники будут распределены в центральных районах Якутии", - сказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха Павел Гарин, чьи слова приводит пресс-служба.

На территории региона действуют 172 природных пожара. По данным регионального главка, на тушении задействовано свыше 4,5 тыс. человек и 768 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны. В населенных пунктах Бясь-Кюель, Тастах, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник, Фрунзе и Сюльдюкар проводятся работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. Авиация ведомства применялась на территории Мирнинского и Нюрбинского районов, произведено 15 сливов и сброшена 101 тонна воды.

Как сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников, спасатели МЧС России прибудут в Мирнинский район. "В срочном порядке по 25 человек восемь групп [спасателей] будут переброшены в населенные пункты, где угрожает лесной пожар", - сказал он.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. По данным оперштаба республики, за сутки ликвидировано 20 природных пожаров на площади свыше 122,3 тыс. га, локализовано 10 на площади свыше 72 тыс. га, обнаружено 14 новых возгораний.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЗиничев, Евгений НиколаевичЯкутия
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