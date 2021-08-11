Бум вакцинации. Почему в Индии популярен "Спутник V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия переживает бум вакцинации: ежедневно в стране от коронавируса прививаются по нескольку миллионов человек, только за минувшие сутки укол против COVID-19 сделали более 5,4 млн индийцев. У каждого прививочного центра с утра можно увидеть очереди, исключением не стала и одна из самых крупных клиник национального столичного округа Дели Apollo Hospital.

"У нас можно привиться всеми тремя вакцинами, которые в настоящее время используются в Индии. Это производимые в Индии Covishield, Covaxin и, конечно, российский препарат "Спутник V", - объяснили корреспонденту ТАСС в регистратуре клиники. Для прививки необходимо зарегистрироваться на специальном сайте cowin.gov.in, где можно и выбрать вакцину. "Русский "Спутник" пользуется большой популярностью", - объясняет сотрудник клиники.

Covishield, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca, выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производит индийская компания Bharat. Кроме того, разрешение на экстренное использование получили две американские вакцины от компаний Moderna и Johnson & Johnson, но пока вакцинация этими препаратами в Индии не проводится.

Вакцинация российским препаратом началась в Индии 14 мая в Хайдарабаде, после чего российский препарат стали постепенно использовать по всей стране. В Нью-Дели "Спутник" появился в конце июня - начале июля в нескольких клиниках. И сразу приобрел популярность, о чем корреспонденту ТАСС рассказал главный фармаколог Apollo Hospital, отвечающий в клинике за вакцинацию, доктор Санджив Шарма.

"В Индии существует очень большой интерес к вакцине "Спутник V". И главных причин тому две: этот препарат имеет очень высокую эффективность - более 91%, - и второе - относительно короткий срок между первым и вторым уколом, за 21 день вы можете пройти полный курс вакцинации", - объяснил врач.

Он указал, что в клинике введено уже порядка 11 тыс. доз "Спутника" - и первых и вторых. В среднем прививается порядка 300 человек в день, но бывает и больше.

"В настоящее время мы используем вакцину русского производства. Насколько я знаю, начало массового производство "Спутника" в Индии еще в процессе. Препарат индийского производства еще не вышел на рынок. Когда он появится, будем прививать им", - отметил собеседник агентства.

Кампания по вакцинации

О еще одной причине популярности российского препарата корреспонденту ТАСС сказал стоящий в очереди на прививку пациент. "Я хочу ездить за границу. В Европу. Там все чаще говорят про ковидные паспорта, про то, что не со всеми прививками можно будет ездить по миру. И я рассчитываю, что "Спутник" может быстрее получить такое разрешение, чем наши вакцины, местного производства", - честно сказал он.