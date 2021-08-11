Бум вакцинации. Почему в Индии популярен "Спутник V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия переживает бум вакцинации: ежедневно в стране от коронавируса прививаются по нескольку миллионов человек, только за минувшие сутки укол против COVID-19 сделали более 5,4 млн индийцев. У каждого прививочного центра с утра можно увидеть очереди, исключением не стала и одна из самых крупных клиник национального столичного округа Дели Apollo Hospital.
"У нас можно привиться всеми тремя вакцинами, которые в настоящее время используются в Индии. Это производимые в Индии Covishield, Covaxin и, конечно, российский препарат "Спутник V", - объяснили корреспонденту ТАСС в регистратуре клиники. Для прививки необходимо зарегистрироваться на специальном сайте cowin.gov.in, где можно и выбрать вакцину. "Русский "Спутник" пользуется большой популярностью", - объясняет сотрудник клиники.
Covishield, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca, выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производит индийская компания Bharat. Кроме того, разрешение на экстренное использование получили две американские вакцины от компаний Moderna и Johnson & Johnson, но пока вакцинация этими препаратами в Индии не проводится.
Вакцинация российским препаратом началась в Индии 14 мая в Хайдарабаде, после чего российский препарат стали постепенно использовать по всей стране. В Нью-Дели "Спутник" появился в конце июня - начале июля в нескольких клиниках. И сразу приобрел популярность, о чем корреспонденту ТАСС рассказал главный фармаколог Apollo Hospital, отвечающий в клинике за вакцинацию, доктор Санджив Шарма.
"В Индии существует очень большой интерес к вакцине "Спутник V". И главных причин тому две: этот препарат имеет очень высокую эффективность - более 91%, - и второе - относительно короткий срок между первым и вторым уколом, за 21 день вы можете пройти полный курс вакцинации", - объяснил врач.
Он указал, что в клинике введено уже порядка 11 тыс. доз "Спутника" - и первых и вторых. В среднем прививается порядка 300 человек в день, но бывает и больше.
"В настоящее время мы используем вакцину русского производства. Насколько я знаю, начало массового производство "Спутника" в Индии еще в процессе. Препарат индийского производства еще не вышел на рынок. Когда он появится, будем прививать им", - отметил собеседник агентства.
Кампания по вакцинации
О еще одной причине популярности российского препарата корреспонденту ТАСС сказал стоящий в очереди на прививку пациент. "Я хочу ездить за границу. В Европу. Там все чаще говорят про ковидные паспорта, про то, что не со всеми прививками можно будет ездить по миру. И я рассчитываю, что "Спутник" может быстрее получить такое разрешение, чем наши вакцины, местного производства", - честно сказал он.
В государственных клиниках можно привиться бесплатно, но нужно ждать очереди. В частных медучреждениях можно получить вакцину за деньги и не ждать. Стоимость "Спутника" оценивается в 1 145 рупий за дозу ($15,3), Covishield - 780 рупий ($10,4), а Covaxin - 1 410 ($18,9).
В стране вакцинация началась 16 января. Власти Индии ранее заявляли о намерении полностью привить не менее 300 млн человек к июлю 2021 года. Однако пока вакцинация отстает: уже сделано более 500 млн прививок, но обе дозы вакцины получили всего порядка 45 млн человек. Сейчас власти говорят о планах привить к концу года все или большую часть взрослого населения. Индия объявила самую массовую кампанию по вакцинации в мире.
При этом доктор Санджив Шарма из Apollo Hospital настроен оптимистично. "Кампания по вакцинации в Индии достаточно успешна. Мы уже достигли большого прогресса. Мы ожидаем прихода в нескольких новых вакцин. Учитывая все это, мы сможем достичь целей по прививанию населения. Я очень на это надеюсь", - сказал собеседник агентства.
Ожидание "Спутника Лайт"
Доктор Шарма отметил, что Индия - очень большая страна с населением более 1,3 млрд человек, отчего производители одной-двух вакцин не в состоянии обеспечить ее достаточным количеством. "Поэтому для нас лучше иметь много вакцин", считает он. И добавляет, что рассчитает на то, что в Индию вскоре придет и российская однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", который, уверен врач, будет даже более популярен чем "Спутник V".
"Спутник Лайт", конечно, будет более популярным. Ведь это однокомпонентная вакцина - хватает одной дозы. И это проще для людей - ведь достаточно прийти в вакцинный центр только один раз, что удобнее, чем приходить дважды", - говорит собеседник агентства.
Он также полагает, что однокомпонентные препараты помогут Индии быстрее проводить иммунизацию граждан. "С однокомпонентными вакцинами мы быстрее сможем достичь наших целей по вакцинации населения. Мы ждем "Спутник Лайт"!" - сказал доктор.