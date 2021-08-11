Более 2 тыс. жителей ФРГ зарегистрировались на повторную прививку после подмены вакцины

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. жителей района Фрисландия (федеральная земля Нижняя Саксония) зарегистрировались для участия в повторной вакцинации после того, как могли получить обычный физраствор вместо препарата от коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

Во вторник глава местной администрации Свен Амброси заявил, что в общей сложности около 8 557 человек, возможно, не получили полной или частичной защиты от коронавирусной инфекции, поскольку вместо вакцины им был введен обычный физраствор. Речь шла о 9 673 прививках, сделанных в период с 5 марта по 20 апреля.

"Граждане реагируют очень осторожно", - приводит агентство слова пресс-секретаря министерства здравоохранения Нижней Саксонии. При этом уточняется, что информации о том, имели ли пострадавшие какие-либо проблемы со здоровьем, нет. "Это регистрационные данные, которые здесь не обнародуют, в том числе по соображениям обеспечения конфиденциальности", - заключила представитель Минздрава.

В конце апреля ведомство по вопросам здравоохранения Нижней Саксонии сообщило, что одна из сотрудниц прививочного центра в Германии подменила вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech обычным физраствором. Инъекции были сделаны шести лицам. Сотрудница Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулы с вакциной и наполнила шприцы физраствором в надежде это скрыть. Она не делала уколы пациентам, а лишь готовила препарат.

Местные власти отмечали, что угрозы здоровью шести человек, которым были сделаны такие уколы, не было. Расследованием произошедшего занималась полиция города Вильгельмсхафен. Однако во вторник представитель правоохранительных органов Фрисландии заявил, что использование физраствора вместо вакцины от коронавируса могло иметь место в гораздо большем числе случаев.